Konya'nın Hüyük İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Hüyük İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüyük ilçesinin Pınarbaşı Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Konya'nın Hüyük ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
Takımı 3-1 önde olan Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki

3-1 önde olmak bile kurtarmadı! Ali Koç'a taraftardan sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giydi, o not gündem oldu

Kerem formayı giydi, fotoğrafta yazan not Galatasaraylıları çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.