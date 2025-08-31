Konya'nın Hüyük İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Hüyük ilçesinin Pınarbaşı Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Konya'nın Hüyük ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pınarbaşı Mahallesi'ndeki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel