Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.A. idaresindeki otomobil devrildi ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 20 BKD 02 plakalı otomobil, Bulgurluk Mahallesi'nde devrildi.
Sürücü M.A. ile araçtaki R.A, V.A. ve B.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.