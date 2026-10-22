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Konya'nın Akşehir ilçesinde usulsüz üretilen 9 ton eritme peynir ele geçirildi

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Konya'nın Akşehir ilçesinde usulsüz peynir üretimi ihbarı üzerine Seyran Mahallesi'ndeki imalathaneye baskın yapıldı. İmalathanede ele geçirilen 9 ton eritme peynir ile nişasta ve bitkisel yağ imha edildi, iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde usulsüz üretildiği tespit edilen 9 ton eritme peynir ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akşehir Belediyesi zabıta ekipleri, usulsüz peynir üretimi yapıldığı ihbarı üzerine Seyran Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki imalathaneye baskın yaptı.

İmalathanedeki 9 ton eritme peynire ve peynir üretiminde kullanılan nişasta ve bitkisel yağa el konuldu.

Ele geçirilen ürünler imha edilirken, iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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