Haberler

Konya merkezli operasyonda 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı doktorların maddi çıkar sağladığı iddiasıyla Konya merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i doktor olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.

Konya merkezli düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı doktorların belirli firma ve ürünlerin tercih edilmesi karşılığında maddi çıkar sağladıkları iddiası üzerine çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Konya merkezli İstanbul, Antalya, Mardin ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler

Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! 3 kalemde yardım yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu

Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Divanın altından dram çıktı: Kapağı açan yetkililer...

Divanın altından dram çıktı: Kapağı açan yetkililer...
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı kahretti
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj

Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu

Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Suudi Arabistan'da ilginç Ronaldo ilanı

"Nereden nereye" dedirten kare
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın