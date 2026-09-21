Konya Hadim'de karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Konya Hadim'de karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Konya'nın Hadim ilçesinde, karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin yakınlarına haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Konya'nın Hadim ilçesinde, karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Yukarıeşenler Mahallesi'nde yaşanan olayda, M.A.S (65), karısı Fedime S'yi (63) evinde boğarak öldürdükten sonra yakınlarına haber verdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlının, işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA