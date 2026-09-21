Haberler

Konya Hadim'de karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Hadim ilçesinde, karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin yakınlarına haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Konya'nın Hadim ilçesinde, karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yukarıeşenler Mahallesi'nde yaşanan olayda, M.A.S (65), karısı Fedime S'yi (63) evinde boğarak öldürdükten sonra yakınlarına haber verdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlının, işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı

Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! 'Elinizi taşın altına koyun'

AK Partili Hamarat'tan tüccara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor

Derbide Arda'yı çıldırtan an! İnsan bunu düşmanına yapmaz
Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu

Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu
Karaman Ermenek'te sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bir çiftliği 3 araçlık çakarlı konvoyla ziyaret etti

Nedir bu siyasilerin çakar sevdası! Görüntünün iticiliğine bakın

İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın

Ülkeyi karıştıran görüntü: Geri adım atmayın
Düğünde Amedspor-Beşiktaş coşkusu! Maç izlerken halay çektiler

Maç aşkı düğüne engel olmadı!