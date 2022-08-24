Konya haberi | Karapınar belediyesi çalışanlarına uyuşturucu konusunda seminer verildi Güncel Haberler Gelen Konya haberlerine göre Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Karapınar Şubesi görevlileri belediye işçilerine uyuşturucu ve çocuklarla iletişim konusunda seminer verdi. Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Karapınar Şubesi görevlileri belediye işçilerine uyuşturucu ve çocuklarla iletişim konusunda seminer verdi. Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Mete Karapınar, uyuşturucuya karşı etkili mücadele yollarını anlattı. Halk arasında uyuşturucu hakkında konuşulan rakamların gerçeği yansıtmadığını kaydeden Karapınar, "Çocuklarımızı bataklıktan kurtarmak için ailelerimizle işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz. Hiçbir gencimizi kaybetmek istemiyoruz." dedi. Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği'nde görevli polis memurları da seminerde, gençlerin uyuşturucu maddeye başlama nedenleri, madde kullanımı, bağımlılığın belirtileri, yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Program soru cevap kısmıyla sona erdi. Seminerde Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Emniyet Müdürü Muharrem Mete, Yeşilay Karapınar Şube Başkanı Erhan Uysal, Başkan Yardımcısı Halil Aker de hazır bulundu. Güncel Kaynak: AA / Fahri Mithat Korkusuz Karapınar Konya Güncel Haberler

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