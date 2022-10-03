Konya haber: Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 5 kişi defnedildi Güncel Haberler Konya haberi... Konya'nın Yunak ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişi Akşehir'de toprağa verildi. Konya'nın Yunak ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişi Akşehir'de toprağa verildi. Kazada hayatlarını kaybeden Zübeyde Harmancı ve annesi Ragibe Harmancı, Hasan Paşa İmaret Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi. Sürücü Şemsettin Murat Kaya ile babası Bayram Kaya ve eşi Zehra Kaya da Hasan Paşa İmaret Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye merhumların yakınlarının yanı sıra Yunak Kaymakamı Mehmet Özel, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci katıldı. Aile yakınları törende gözyaşlarına hakim olamadı. Kaya ailesinin İstanbul'dan Ankara'ya tayin olan kızlarını ziyarete gittikleri öğrenildi. Ankara'dan Yunak istikametine giden Ali Bolat idaresindeki 06 FN 6095 plakalı otomobil, dün Yunak-Ankara kara yolunun 6. kilometresinde karşı yönden gelen Şemsettin Murat Kaya'nın kullandığı 42 BVT 49 plakalı otomobil ile çarpışmış, Şemsettin Murat Kaya, Bayram Kaya ve Zehra Kaya ile Ragibe Harmancı ve Zübeyde Harmancı yaşamlarını yitirmişti. Güncel Kaynak: AA / Bayram Uygun Hisarcık Akşehir Yunak Konya Güncel Haberler

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