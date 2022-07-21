Konya haber... Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Konya haberleri... Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Esra Çetin ( 26) yönetimindeki 01 AAE 516 plakalı otomobil, Seydişehir- Antalya kara yolunun 22. kilometresi Tınaztepe-Bozkır kavşağında Rahman Erdoğan (34) idaresindeki W62752M plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Esra Çetin ile aynı araçtaki Elif Altıntaş (25), Esra Süner (37), Kemal Efe Süner(13), Mihriban Süner (16) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Seydişehir Antalya Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya haber... Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.