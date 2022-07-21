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Konya haber... Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya haber... Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya haberleri... Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Esra Çetin ( 26) yönetimindeki 01 AAE 516 plakalı otomobil, Seydişehir- Antalya kara yolunun 22. kilometresi Tınaztepe-Bozkır kavşağında Rahman Erdoğan (34) idaresindeki W62752M plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Esra Çetin ile aynı araçtaki Elif Altıntaş (25), Esra Süner (37), Kemal Efe Süner(13), Mihriban Süner (16) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Antalya Konya Güncel Haberler

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