Konya haber! Karapınar'da öğrenciler sebze hasadı yaptı

Karapınar'da öğrenciler, okul bahçesinde yetiçtirdikleri sebzelerin hasadını yaptı.

Sazlıpınar İlkokulu ve Ortaokulu'nda öoluşturulan bahçeye nisan ve mayısta sebzeler ekildi.

Yaz döneminde yaz okulu ve destekleme-yetiştirme kursuna gelen öğrenciler, yetişen sebzeleri topluyor.

Okul Müdürü Engin Yün, "Çocuklarımızın doğayla, toprakla tanışması için bir adım attık. Okul bahçesinde 150 metrekarelik alanda sebze bahçesi oluşturduk. Küçük bir kümes yaptık. Yumurtaları öğrencilerimize verdik. Öğrencilerimiz ektikleri domates, salatalık, biber, kabak, patlıcan gibi sebzelerin bakımını yaptı, çapasını ve sulamasını gerçekleştirdiler. Şimdi de hasadını yaptılar. Öğrencilere topraktan sofraya gelen sebze ve meyvelerin hangi evrelerden geçtiğini göstermiş olduk. Çocuklarımızın mutlu olduğuna şahit olduk." diye konuştu.