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Beton çukura düşen 2 yavru köpek kurtarıldı

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Beton çukura düşen 2 yavru köpek kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektrik direği dikmek amacıyla açılan yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki beton çukura düşen 2 yavru köpek belediye görevlileri tarafından kurtarıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektrik direği dikmek amacıyla açılan yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki beton çukura düşen 2 yavru köpek belediye görevlileri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'e bağlı Bayavşar Mahallesi'nde yeri değiştirilmek istenen elektrik direği için MEDAŞ görevlileri yol kenarına yaklaşık 1,5 metre derinliğinde çukur açıp, içerisine beton döktü. Ancak beton çukurun içerisine yakınlarından geçen 2 yavru köpek düştü. Köpek yavrularının seslerini duyan vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan bir temizlik görevlisi, yavru köpekleri görünce dar çukura girdi. Temizlik görevlisi çukura düşen yavru köpekleri tek tek çıkarıp, ardından yiyecek ve su verdi. Yavru köpeklerin annelerine kavuşturulduğu öğrenildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bayavşar Konya 3. Sayfa Güncel Haberler

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