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Konya Emniyet Müdürlüğü'nden 180. Yıl Dönümüne Özel Tanıtım Videosu

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla hazırladığı tanıtım videosunda polislerin görevlerini ve Konya'nın tarihi mekanlarını tanıttı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümüne özel tanıtım videosu hazırlandı.

Çeşitli birimlerde görevli polisler ile Konya'nın tarihi mekanları ve caddelerinden FPV dron görüntülerinin yer aldığı videoda, "Havada, karada ve denizde toplumun huzurunu sağlamak için gece gündüz zorluk tanımadan görev başındayız. Suç ve suçluyla mücadelede kararlı, milletimizin ihtiyaç duyduğu her yerdeyiz. Biz, bu tarihi mirası, bu güven dolu toprakların huzurunu korumak için buradayız. Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak şehrimizin güvenliği için her sokağında, her köşesinde gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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