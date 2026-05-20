Konya'daki cezaevinden kaçan 3 hükümlü Kütahya'da yakalandı

Konya'daki bir cezaevinden firar eden ve otostop yaparak Kütahya'ya kadar gelen 3 hükümlü, polis ekipleri tarafından otobüs terminalinde yakalandı. Hükümlülerin toplam 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kütahya Otobüs Terminali'nde yaptığı çalışmada, durumlarından şüphelenilen G.C.E. (27), T.B. (26) ve B.S'yi (26) gözaltına aldı.

Bu kişilerin yapılan sorgulamalarında, 4 gün önce Konya'daki cezaevinden kaçtıkları ve otostop yaparak Kütahya'ya kadar geldikleri belirlendi.

Polis merkezine götürülen G.C.E'nin 7 suç kaydı ve 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.B'nin 5 suç kaydı ve 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası, B.S'nin ise 16 suç kaydı ve 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
