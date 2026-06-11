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Konya'da cipin çarptığı Ayşenur hayatını kaybetti

Konya'da cipin çarptığı Ayşenur hayatını kaybetti
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Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen Ayşenur Can'a cip çarptı. Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü gözaltına alındı.

KONYA'da yolun karşısına geçerken cipin çarptığı Ayşenur Can (27) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni Sille Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan O. (23) idaresindeki 42 BFH 622 plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşenur Can'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ayşenur Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, yaptığı ilk incelemede sürücünün, yaklaşık 100 metre ileride durduğunu ve Ayşenur Can'ın çarpmanın etkisiyle bir süre aracın kaputu üzerine gidip düştüğünü belirledi. Can'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Sürücü Ramazan O.'nun gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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