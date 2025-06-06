Konya'da Yolcu Otobüsü Devriildi: 1 Ölü, 26 Yaralı

Konya'da Yolcu Otobüsü Devriildi: 1 Ölü, 26 Yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kazada 10 kişinin durumu ağır.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 26 kişi yaralandı.

B.İ. yönetimindeki Lüks Ereğli firmasına ait 42 ERG 53 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Konya kara yolu Çakmaklı mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 10'u ağır 26 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel
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