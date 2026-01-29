Haberler

Konya'da sis etkili oluyor

Güncelleme:
Konya'da sabaha karşı başlayan yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, polis ekipleri çeşitli önlemler aldı. Hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Konya'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Kentte sabaha karşı başlayan ve ilerleyen saatlerde yoğunlaşan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte zaman zaman zorlandı.

Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

