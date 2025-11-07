Konya'da Yaya Kaza Kurbanı Oldu
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Göktaş'a otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Emre Ş. (29) yönetimindeki 42 ETY 15 plakalı otomobil, Eski Hava Hastanesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Göktaş'a (56) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ramazan Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Göktaş'ın cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu - Güncel