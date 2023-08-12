Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda Evli Çift Tutuklandı
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan evli çift tutuklandı. Operasyonda 630 gram kubar esrar, 62 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ve iki av tüfeği ele geçirildi.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan evli çift tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu İ.Ç. ve eşi V.Ç'nin Kolukısa Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.
Adresteki aramada 630 gram kubar esrar, 62 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ve iki av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan çift, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yalçın Dinç - Güncel