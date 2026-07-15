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Konya'da öldürülen anne ile kızı toprağa verildi

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Konya'da evde çıkan tartışmada üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü bıçakla öldüren Rahman Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zanlı ifadesinde, üvey annesinin babasına verdiği ilaçlardan şüphelendiğini ve bu nedenle onları suçladığını söyledi.

TUTUKLANDI

Konya'da evde yaşanan tartışma sırasında üvey annesi Dursuniye Öztürk (58) ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü (19) bıçakla öldüren Rahman Öztürk (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öztürk'ün mahkemede verdiği ifadesinde, üvey annesinin hasta olan babası Ali Fuat Öztürk'e sürekli ilaçlar verdiğini ve bu ilaçlar nedeniyle babasının sağlık durumunun kötüleştiğini söylediği öğrenildi. Rahman Öztürk'ün ayrıca evde yemek yediği zaman kendisini kötü hissettiğini o nedenle zaman zaman dışarıda yemek yediğini bu nedenle de üvey annesini ile kardeşini suçladığını söylediği ifadesinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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