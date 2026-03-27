Konya'da sağlıkçılara yönelik kongreler yapıldı

Konya’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Meram Pediatri Kongresi, 1. Uluslararası Meram Pediatri Hemşireliği Kongresi ve 4. Uluslararası J Project İmmün Yetmezlikler Kongresi'nde bilim insanları bir araya geldi. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, kongrenin önemine vurgu yaparak bölgedeki huzur ve barış dileklerini iletti.

Konya'da 3. Uluslararası Meram Pediatri Kongresi, 1. Uluslararası Meram Pediatri Hemşireliği Kongresi ve 4. Uluslararası J Project İmmün Yetmezlikler Kongresi düzenlendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, bir otelde düzenlenen kongrede, bu tür sempozyumlarla Konya'nın markalaştığını söyledi.

Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden bilim insanları ağırladıklarını dile getiren Zorlu, şunları kaydetti:

"Bölgemiz şuanda ateş çemberi içinde. Sempozyuma İran'dan gelen kardeşleriniz de var. Biz bölgemizin en kısa sürede huzur, barış ve selamete kavuşmasını tekmeni ediyor ve bekliyoruz. Türk milleti olarak İranlı kardeşlerimizin hem maddi hem manevi hem kalbi olarak yanındayız. Zor günler geçiriyoruz. Etrafımızdaki her savaş, her problem bizi değişik noktalarda etkilemektedir. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kongreye sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
