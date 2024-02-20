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Konya'da Türk Kızılayı ile Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi

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Türk Kızılayı ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde, kan stoklarının desteklenmesi amacıyla Konya Adliyesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında kurulan stantları ziyaret eden Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, kan bağışının önemine dikkat çekti.

Türk Kızılay kan stoklarının desteklenmesi amacıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay iş birliğinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya Adliyesinde düzenlenen etkinlik kapsamında kurulan stantları ziyaret etti.

İnsan hayatı için en önemli unsur olan kanın tek kaynağının insan olduğunu hatırlatan İnal, "Bu hayati sıvının başka bir muadili olmadığından, 'kan bağışlamak hayattır' ilkesi çerçevesinde, kan bağışına destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla Adliyemiz ve Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle ile Adliyemizde kan bağışı standı kuruldu. Bugün burada yaptığımız kan bağışları birçok insanın hayatını kurtaracak, sağlığına kavuşmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Adliye personeli de etkinlik kapsamında kan bağışında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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