Konya'da traktör altında kalan yabancı uyruklu işçi öldü - Haberler

Konya'da traktör altında kalan yabancı uyruklu işçi öldü
AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Konya'da traktör altında kalan yabancı uyruklu tarım işçisi, hayatını kaybetti.
Konya'da traktör altında kalan yabancı uyruklu tarım işçisi, hayatını kaybetti.
Karapınar ilçesi Hotamış Mahallesi'nde yonca tarlasında çalışan çiftçi Y.K'nın kullandığı traktör, yerde uzanan ve sürücünün fark etmediği Afganistan uyruklu Muhammet Akbar'ın (23) üzerinden geçti.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.
Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü Y.K gözaltına alındı.
AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel