Konya'da Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Konya'da Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı
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Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kızılcalar Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada sürücüler ve yolcular arasında yaralananlar bulunuyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

E.Y'nin kullandığı 42 AJY 842 plakalı otomobil, Kızılcalar Mahallesi 153356 Sokak'ta M.E. idaresindeki 42 BBA 481 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüsü M.E. ile aynı araçtaki N.Ö., Z.K., M.M.E., A.K., Z.K. ve A.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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