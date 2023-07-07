Konya'da trafik kazasında 1 ölü, 1 yaralı

Konya-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Osman Çalışkan yönetimindeki bir otomobil ile Ekrem Demirci'nin kullandığı araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından Demirci'nin aracı alev aldı ve Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Demirci ise Selçuk Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.