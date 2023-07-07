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Konya'da trafik kazasında 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da trafik kazasında 1 ölü, 1 yaralı

Güncel Haberler

Konya-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Osman Çalışkan yönetimindeki bir otomobil ile Ekrem Demirci'nin kullandığı araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından Demirci'nin aracı alev aldı ve Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Demirci ise Selçuk Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.

Osman Çalışkan (34) yönetimindeki 42 BK 501 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolunda, Ekrem Demirci'nin kullandığı 06 DHU 268 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından Demirci'nin kullandığı araç yoldan çıkıp alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan incelemede sürücülerden Çalışkan'ın öldüğü anlaşıldı.

Yaralanan Demirci ise Selçuk Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel

Osman Çalışkan Ekrem Demirci Ankara Konya Güncel Haberler

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