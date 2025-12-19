Konya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ağılbaşı Mahallesi yol ayrımında 42 GE 720 plakalı hafif ticari araç ile 06 CJL 437 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 8 kişinin genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralılar, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.