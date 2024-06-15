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Konya'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı

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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Meydanlı Mahallesi Meydanlı yolunda, İsmail Kocalar yönetimindeki 42 AOT 346 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Şahin idaresindeki 42 AUH 620 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçtaki Ömer Kocalar ve İ.K. ile otomobilde bulunan, isimleri henüz öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kadınhanı trafik Konya Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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