Ilgın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil şarampole devrildi. Sürücü ve bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Özer B. idaresindeki 03 NA 100 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kapaklı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Özer B. ile araçta yolcu olarak bulunan L.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ilgın Vefa Tanır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
