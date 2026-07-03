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Konya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Çumra ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Konya'nın Çumra ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

F.A. (26) yönetimindeki 33 ABY 478 plakalı tır, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 AGA 464 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, otomobildeki Alparslan A. ile Mustafa B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki yaralılar Musab El Casim ile Ali El Casim, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, tır sürücüsü F.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Berat Bayındır
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