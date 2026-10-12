Konya'da teslim olan şüpheli, kadını öldürdüğünü söyledi, adliyeye sevk edildi

Konya'da teslim olan şüpheli, kadını öldürdüğünü söyledi, adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da 112'yi arayarak Antalya'da bir kadını öldürdüğünü söyleyip teslim olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Antalya polisi, Kepez'deki evde kadının cansız bedenini buldu; şüpheli ifadesinde onu boğarak öldürdüğünü söyledi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğünü söyleyerek Konya'da polise teslim olan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Canan Y'yi (49) öldürdüğü itirafıyla gözaltına alınan Talha T. (27), emniyetteki işlemlerin ardından Antalya Adliyesine getirildi.
Konya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Antalya'da cinayet işlediğini ve teslim olmak istediğini söyleyen Talha T, dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki evde Canan Y'nin cansız bedenini bulmuştu.
Antalya'ya getirilen Talha T, emniyetteki ifadesinde, tartıştığı Canan Y'nin üzerine sıcak su döktüğünü ve kadını boğarak öldürdüğünü söylemişti.