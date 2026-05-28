Konya'da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Konya Meram’da Hacı Hasan Gökgöz’ü tabancayla öldüren H.K., polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gödene Mahallesi'nde tartıştığı Hacı Hasan Gökgöz'ü (55) tabancayla öldüren H.K.'yı (21) yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, şüpheliyi saklandığı yerde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya