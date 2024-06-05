Konya'da tarlada ceset bulundu, 7 şüpheli gözaltına alındı
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kadının cesedinin tarlada bulunması olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı ve 4'ü yabancı uyruklu olan 7 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Konya'nın Karapınar ilçesindeki tarlada bir kadının cesedi bulunması olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yelekli Mahallesi'ndeki tarlada H.K'nin (42) cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma sonucu olaya ilişkin 4'ü yabancı uyruklu 7 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.