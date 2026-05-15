Konya merkezli tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı

Konya merkezli tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirket ile 5'i yabancı, 4'ü Türk uyruklu kişiler aracılığıyla Türkiye'deki şüphelilerin hesaplarına yaklaşık 204 milyon lira gönderildiği tespit edildi.

Şüphelilerin elde ettikleri paranın bir kısmını, yurt içinde daha önceden tarihi eser kaçakçılığından kaydı bulunanlara dağıttıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen 31 şüpheliden 4'ünün yurt dışında olduğu anlaşıldı. Türkiye'de bulunan 27 kişinin yakalanması için Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 27 şüpheliden 11'i, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 10'u ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.