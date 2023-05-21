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Konya'da sağanak sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Konya'da sağanak sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Güncel Haberler

Konya'nın Ereğli ilçesinde sağanak sonrası yaşanan su baskınının ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sağanak sonrası yaşanan su baskınının ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ereğli'ye bağlı Aziziye Mahallesi'nde sağanak yağış sonucu meydana gelen sel ile ilgili kriz merkezi oluşturulduğu belirtildi.

Ereğli Kaymakamlığı, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili ilçe belediye ekiplerinin koordineli bir şekilde harekete geçirildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olayda can kaybı olmamıştır. Bölgede hasar tespiti yapan ekiplerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin tespiti ve giderilmesi cihetinde tüm imkanlar seferber edilmiştir."

Dün sağanak nedeniyle Ereğli'ye bağlı Aziziye Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmıştı.

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Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel

Ereğli Konya AFAD Güncel Haberler

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