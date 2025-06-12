Konya'da Rehberlik Öğretmenine Silahlı Saldırı

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Konya'da bir ortaokulda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşti. Saldırı sonrası bir kişi gözaltına alındı.

KONYA'da bir ortaokulda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak'taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okula gelen 1 kişi, tüfekle rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Öz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Okuldaki öğrencilerde tahliye edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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