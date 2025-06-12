Konya'da Rehber Öğretmene Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Konya'da Rehber Öğretmene Silahlı Saldırı: 1 Ölü
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Konya'da Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, eski meslektaşının yeğeni olan Berkehan O. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırgan, okulda öğrencilerin bulunduğu sırada paltosunun altında gizli tüfekle öğretmenin odasına gelerek ateş etti.

SALDIRGAN, TÜFEĞİ PALTOSUNUN ALTINDA GİZLEMİŞ

Konya'da Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33), öldüren şüphelinin evine bir süre kalan ve aynı zamanda okuldaki bir meslektaşının yeğeni olan Berkehan O. (27) olduğu belirlendi. Olayın ardından okulda suç aleti tüfekle gözaltına alınan Berkehan O.'nun, Öz'ün evinde kaldığı sırada aralarında anlaşmazlık çıktığı öğrenildi. Bugün de Berkehan O.'nun okula taksiyle geldiği ve paltosunun altına gizlediği tüfekle bekar olan Öz'ün, odasına gelip 10 el ateş ettiği belirtildi. Saldırı sırasında ise öğrencilerin derste olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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