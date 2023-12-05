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Konya'da Polis Şüpheliyi Vurarak Yakaladı

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Konya'da polis, 'dur' ihtarına uymayan şüpheliyi vurarak yakaladı. Şüpheli hastaneye kaldırılırken, araçta bomba araması yapıldı.

KONYA'da 'dur' ihtarına uymayınca aracının lastiklerine ateş açılan, ardından koşarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından vurularak yakalandı. Şüpheli hastaneye kaldırılırken, araçta eğitimli köpekle bomba araması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları camları filmli, 34 YB 2988 plakalı otomobili, saat 10.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, araçla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Takip sırasında polis, aracı lastiklerine ateş ederek durdurdu. Sürücü bu kez aracını terk edip, koşarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polis önce havaya ateş açtı, durmayınca da şüpheliyi sırtından vurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan bölgeye bomba imha uzmanı çağrıldı. Eğitimli köpek ile yapılan aramada, araçta olumsuz bir duruma rastlanmadı. Terörle Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Güvenlik Hastane Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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