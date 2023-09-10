Konya'da Polis Operasyonunda Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, 32 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi. 12 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 2 şüpheli tutuklandı.

Konya'da polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin son bir haftada vatandaşların huzur ve güvenliği için sıklaştırdığı denetimlerde 32 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildiği bildirildi.

Denetimler sonunda 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçundan 12 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamının korunması için denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.