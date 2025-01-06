Konya'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Furkan B. idaresindeki 06 AEA 395 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Dinek Mahallesi kavşağında Binali E. yönetimindeki 43 ABD 171 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel