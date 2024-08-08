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Konya'da otomobil-kamyonet çarpışması: 1 ölü, 7 yaralı

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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

T.K'nin kullandığı 42 CYF 94 plakalı otomobil, Konya-Kadınhanı kara yolunun Ladik Mahallesi kavşağında sol şeride geçmek isterken, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 18 AK 687 plakalı kamyonete yandan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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