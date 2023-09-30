Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Konya- Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi şeker fabrikası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 34 GF 2759 plakalı otomobil ile İ.G.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü çarpışmanın etkisiyle yere savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA