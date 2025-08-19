Konya'da Otogarda Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki otogarda meydana gelen bıçaklı kavgada, aralarında husumet bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İlçedeki otogar girişinde aralarında husumet bulunan N.B. ile A.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S. (30) ve N.B. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan A.S, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elinden yaralanan N.B. de polis ekiplerince hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel