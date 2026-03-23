Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Yaralı Sayısı 20'ye Çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Durumu ağır olan 3 yaralı hastanelere sevk edildi. Kazanın, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldiği belirtildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralı sayısının 20 olduğu belirtildi. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Konya merkezdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yolcuların polise verdiği bilgiye göre, 42 ALM 699 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Mustafa Uslu'nun, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın uçuruma doğru kayması üzerine direksiyonu refüje doğru kırdığı belirtildi.

Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ve Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Yaşar COŞKUN/KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
