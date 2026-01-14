Haberler

Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Konya il merkezinde aşırı buzlanma ve don nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Çarşamba günü bir gün ara verildi. Ayrıca bazı kamu çalışanları için idari izin verildi.

Konya il merkezinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tedbir amaçlı olarak Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerimizdeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında 14 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılmaları kararlaştırılmıştır."

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

