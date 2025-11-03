Haberler

Konya'da Öğrenci Servisi Uçuruma Yuvarlandı; 14 Yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Hadim ilçesinde bir okul servisi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 13 öğrenci ile sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KONYA'nın Hadim ilçesinde okul servisinin uçuruma yuvarlandığı kazada 13 öğrenci ile sürücü yaralandı.

Kaza, Hadim ilçesi Dedemli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 42 ANZ 868 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbarla adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 13 öğrenci ile servis sürücüsü, ekiplerce güçlükle uçurumdan çıkartılarak ambulanslarla Hadim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan 1'i helikopterle olmak üzere toplam 14 kişi, Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

-Olay yerinden genel detay

2) ÖĞRENCİ SERVİS MİNİBÜSÜNDE ÇIKAN YANGIN, OTOMOBİLE SIÇRADI (2)

12 ÖĞRENCİYİ SON ANDA KURTARMIŞ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrenci taşıyan minibüste çıkan ve bir otomobile de sıçrayan yangında faciadan dönüldüğü ortaya çıktı. Öğrenci servisinin şoförü Kadir Özcan yaşanan o anları anlatıp, "Yangın sırasında minibüsün elektrikli olan raylı kapısı açılmadı. Minibüsteki 12 öğrenciyi ön kapıdan son anda çıkardım. En son kendim indim. O esnada araç yandı. Alevler, ön tarafta park halindeki otomobile de sıçrayıp, yaktı. Şükür kimsenin canına bir şey olmadı" dedi.

