Konya'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki Yusuf Öztürk ve 41 yaşındaki Mustafa Yıldız hayatını kaybetti. Motosiklet, kontrolden çıkarak bisiklete ve ardından bir ağaca çarptı.

KONYA'da motosikletin bisiklete ve ağaca çarptığı kazada Yusuf Öztürk (18) ile Mustafa Yıldız (41), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Öztürk'ün kullandığı 42 AUS 174 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden bisikletli Mustafa Yıldız'a ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yusuf Öztürk'ün öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan bisikletli Mustafa Yıldız ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada kurtarılamadı. Cansız bedenler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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