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Konya'da Motosiklet Hırsızlığı Zanlıları Tutuklandı

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Konya'nın Yunak ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı, tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlıkla ilgili H.B. (23), M.H.Y. (22) ve S.H'yi (18) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkla ilgili H.B. (23), M.H.Y. (22) ve S.H'yi (18) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Yunak Konya Güvenlik Hırsızlık Suç Güncel Haberler

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