Konya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ebubekir Şayak (25) idaresindeki 42 BDC 930 plakalı minibüs, Bahçelievler Mahallesi'nde, Ferhat Özcan (38) yönetimindeki 42 BEA 673 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun