Konya'da Metruk Kerpiç Evde Yangın Çıktı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde metruk bir kerpiç evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde metruk kerpiç evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeniyol Sokak üzerindeki tek katlı kerpiç evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, yandaki kerpiç evlere sıçramadan söndürüldü.
Maddi hasar oluşan evde, soğutma çalışmaları tamamlandı.