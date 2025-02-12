ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi

ABD Eylem Tok ve oğlu için kararını verdi
Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı

Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara

İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler
2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

En çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

Konya'da Metruk Kerpiç Evde Yangın Çıktı

Konya'da Metruk Kerpiç Evde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde metruk bir kerpiç evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde metruk kerpiç evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeniyol Sokak üzerindeki tek katlı kerpiç evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, yandaki kerpiç evlere sıçramadan söndürüldü.

Maddi hasar oluşan evde, soğutma çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: AA / Anıl Kuru - Güncel
img

Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
img

Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
img

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu

Mertens ile fotoğrafı olay oldu
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.