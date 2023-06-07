Konya'da Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkıp takla attığı kazada sürücü Suat Dönmez (59) yaralandı, eşi Havva Dönmez (52) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Besici yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Suat Dönmez yönetimindeki 42 JK 911 otomobil, arka lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Kazada sürücü Suat Dönmez ve eşi Havva Dönmez yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çift, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralı çiftten Havva Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.