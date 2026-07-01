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Konya'da Koruyucu Aile Günü Şenliği düzenlendi

Konya'da Koruyucu Aile Günü Şenliği düzenlendi
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Konya Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen Koruyucu Aile Günü şenliğinde, Vali İbrahim Akın ve İl Müdürü Arif Topal konuşmalar yaptı, çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.

Konya Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Koruyucu Aile Günü şenliği gerçekleştirildi.

Vali İbrahim Akın, Karatay Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, böyle güzel bir organizasyonda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Akın, çocuğun bu dünyaya gönderilmiş en saf, en masum varlık olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnancımız ve kadim kültürümüz bize açıkça söyler ki, ailesi olmayan bir çocuk, susuz kalmış bir fidan, koruyucu aile ise ona can suyu veren, gölgesinde huzurla büyüyeceği sapasağlam bir ağaç gibidir. Cennetin kök salmış o muazzam ağacı gibi, sizler de evlerinizi ve kalplerinizi evlatlarımıza açarak onlara dünyada cennet huzurunu yaşatıyor, geleceğe kök salmalarını sağlıyorsunuz."

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ise çocukların, milletin en değerli emanetleri olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
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