Konya'da Kornişon Salatalık Hasadı Günlük 20 Tona Ulaştı
Konya'nın Hüyük ilçesinde başlayan kornişon salatalık hasadı günlük 20 tona ulaştı. Çamlıca Mahallesi'nde yapılan turşuluk kornişonun hasadı sürüyor. Hüyük Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Zedef, mahalle halkının kornişon salatalık ekiminden para kazandığını belirtti.
Konya'nın Hüyük ilçesinde başlayan kornişon salatalık hasadı günlük 20 tona ulaştı.
İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde dikimi yapılan turşuluk kornişonun hasadı sürüyor.
Üretim alanlarında incelemelerde bulunan Hüyük Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Zedef, neredeyse mahalle halkının tamamının kornişon salatalık ekiminden para kazandığını söyledi.
Çamlıca halkının artık doğduğu topraklarda doyduğunu görmenin sevincini yaşadığını dile getiren Zedef, "Üretim yaklaşık günlük 20 ton rekolteye ulaştı, mahalle sakinlerine bereketli bir hasat sezonu diliyorum." dedi.